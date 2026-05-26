¡En Zacatecas autoridades estatales y federales decomisaron más de 1,800 dosis de drogas y dos vehículos!

ZACATECAS, ZAC.- En dos operativos distintos realizados durante el pasado fin de semana, elementos del Ejército Mexicano, de la Policía Estatal Preventiva (PEP) y de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJEZ) aseguraron más de 1,800 dosis de drogas y dos vehículos, informó la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

El primer cateo, efectuado en Jalpa, derivó en una emboscada contra agentes de la Policía de Investigación (PDI).

Tras el enfrentamiento se decomisaron 830 dosis de cocaína, 510 de metanfetamina, 499 de marihuana y un vehículo 4×4 Jeep.

En el operativo participaron elementos de la PEP y del Ejército Mexicano, según fuentes oficiales.

En una segunda acción, en Teúl de González Ortega, efectivos castrenses aseguraron dos armas de fuego cortas, dos cargadores, 30 cartuchos útiles y un automóvil blanco con daños en la carrocería, durante labores de prevención y disuasión del delito.

Todo lo incautado fue puesto a disposición de la FGJEZ, que integró las carpetas de investigación correspondientes y trasladó las evidencias a la Dirección General de Servicios Periciales (DGSP), donde se realizarán pruebas científicas para determinar en cuántos hechos delictivos fueron utilizadas las armas y los vehículos.