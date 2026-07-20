¡En Zacatecas detuvieron a segundo implicado en una ejecución en La Ribera!

AGUASCALIENTES, AGS.- La Fiscalía General del Estado de Aguascalientes obtuvo el auto de vinculación a proceso en contra de Gaudelio “N” alias “El Yeyo” por su probable intervención en el delito de homicidio doloso calificado con premeditación y ventaja.

Los hechos ocurrieron el 27 de junio de 2024, cuando presuntamente el señalado, en compañía de Juan Miguel “N” alias “El Juanito” y/o “El Juanillo”, quien previamente fue vinculado a proceso por estos mismos hechos, acudió al exterior del domicilio de la víctima, ubicado en el fraccionamiento La Ribera, en el municipio de San Francisco de los Romo.

Posteriormente, ambos ingresaron al inmueble.

Las investigaciones establecen que una vez en el interior del domicilio los imputados presuntamente comenzaron a agredir físicamente a la víctima, ocasionándole diversas lesiones.

Posteriormente, la habrían amarrado de pies y manos y colocado una bolsa en la cabeza, privándola de la vida.

Tras tener conocimiento de los hechos, el agente del Ministerio Público inició la carpeta de investigación correspondiente y coordinó las diligencias necesarias para el esclarecimiento del caso. Como parte de las labores, elementos de la Agencia Estatal de Investigación Criminal (AEIC) desarrollaron diversas acciones de campo, gabinete e inteligencia, mediante las cuales obtuvieron datos de prueba que permitieron robustecer la investigación.

Derivado de dichas indagatorias y gracias a los mecanismos de colaboración interinstitucional, elementos de la AEIC, en coordinación con personal de la Fiscalía General del Estado de Zacatecas, lograron cumplimentar la orden de aprehensión en contra de Gaudelio alias “El Yeyo”.

Posteriormente, fue trasladado al estado de Aguascalientes e ingresado al Centro Penitenciario Estatal para quedar a disposición de la autoridad judicial.

Durante la continuación de la audiencia inicial, el agente del Ministerio Público expuso los datos de prueba recabados durante la investigación, los cuales fueron valorados por el órgano jurisdiccional, que determinó la existencia de elementos suficientes para dictar el auto de vinculación a proceso por el delito de homicidio doloso calificado con premeditación y ventaja.

Asimismo, la autoridad judicial impuso la medida cautelar de prisión preventiva y fijó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.