¡En Zacatecas Fiscalía General de Justicia del Estado incineró narcóticos decomisados!

ZACATECAS, ZAC.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas, con el apoyo de la DEFENSA, llevaron a cabo la incineración de narcóticos en el municipio de Fresnillo.

La supervisión de esta actividad estuvo a cargo del Órgano Interno de Control de la Fiscalía General de Justicia del Estado, garantizando la legalidad y transparencia del proceso.

La incineración incluyó 147.4 gramos de metanfetamina, 35.1 gramos de cocaína, 11.08 kilogramos de marihuana y 29 unidades de pastillas psicotrópicas, todos ellos relacionados con 53 carpetas de investigación de la FGJEZ.

Lo anterior forma parte del calendario ordinario de actividades promovidas por el fiscal general, maestro Cristian Paul Camacho Osnaya.

El objetivo es asegurar la destrucción legal de los narcóticos que han sido incautados en el marco de diversas investigaciones, en línea con la iniciativa institucional de combate al narcomenudeo.

Este evento contó con la participación de la maestra Diana Gabriela Casas Pérez, coordinadora de Evento de Incineración y Destrucción de Bienes Asegurados, mayor de Infantería de Estado Mayor Cándido Alberto Domínguez Rivera del 97/o. Batallón de Infantería en Fresnillo, y representantes del 5/o. B.G.N.