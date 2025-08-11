¡En Zacatecas incineró FGJEZ 462 objetos vinculados a delitos!

ZACATECAS, ZAC.- La Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJEZ) informó que como parte de sus operaciones regulares incineraron 462 objetos relacionados con diversas carpetas de investigación, los cuales habían sido incautados en el marco de distintos delitos.

La destrucción de estos objetos se realizó bajo la supervisión del Órgano Interno de Control de la Fiscalía General, lo que garantiza la legalidad y transparencia del proceso.

En total, los 462 objetos incinerados estaban vinculados a 23 carpetas de investigación.