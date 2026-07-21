¡En zona Centro robo con violencia en domicilio a adulta mayor rebasó el millón de pesos!

Dos sujetos con vestimenta de un partido político ingresaron y la amagaron con arma de fuego

El botín fue de 800 mil pesos en efectivo y joyas

La víctima sufrió crisis nerviosa; autoridades activaron operativo sin resultados

AGUASCALIENTES, AGS.- Minutos después de las 12 horas del lunes 20 de julio se reportó al 911 un robo a casa habitación con lujo de violencia en la calle Doctor Díaz de León, a una cuadra de la Presidencia Municipal, en plena zona Centro.

Al sitio acudieron ciclo policías de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal y elementos del Grupo de Fuerzas de Operaciones Motorizadas Dragones (FOMD) de la Policía Estatal.

En el domicilio se entrevistaron con la afectada, María Catalina “N”, de 93 años, quien narró que alrededor de las 09:00 horas dos sujetos pie tierra, vestidos con uniformes característicos de un partido político, presuntamente Morena, en tonos blanco y café, tocaron a su puerta y entraron con violencia.

La mujer indicó que los individuos la amagaron con un arma de fuego y la despojaron de 800 mil pesos en efectivo, además de joyas, cuyo valor eleva el monto total del robo a más de un millón de pesos. Tras consumar el atraco los responsables huyeron pie tierra.

La víctima presentó una crisis nerviosa, por lo que se solicitó apoyo médico.

Un paramédico del servicio municipal acudió a pie tierra y brindó atención, determinando que no requería traslado.

Las corporaciones implementaron un operativo de búsqueda en la zona para ubicar a los presuntos responsables, pero sin resultados positivos.

Minutos después arribaron agentes de la Fiscalía General del Estado y peritos del Instituto de Ciencias Forenses, quienes realizaron las diligencias correspondientes y aseguraron indicios para integrar la carpeta de investigación.