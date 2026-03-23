¡En zona hotelera de Manzanillo, Colima, hombre presuntamente originario de Aguascalientes murió atropellado!

MANZANILLO, COL.- Un hombre de la tercera edad falleció la noche del sábado 21 de marzo tras ser arrollado por un vehículo sobre el bulevar costero Miguel de la Madrid, a la altura de Playa Azul, en la zona de Salagua, en el municipio de Manzanillo, Colima.

El hecho provocó el cierre parcial de la vialidad y caos vial, mientras autoridades realizaban las primeras diligencias.

El incidente ocurrió alrededor de las 20:30 horas, en un cruce semaforizado cercano a la colonia ISSSTE.

De acuerdo con los primeros reportes, el hombre intentaba cruzar la vialidad cuando fue embestido por un vehículo, aunque las causas exactas del accidente aún no han sido esclarecidas.

Huéspedes de un hotel ubicado en las inmediaciones señalaron que se percataron del hecho al escuchar el rechinar de las llantas de un vehículo que frenó de manera abrupta.

Hasta el momento se desconocen las generales del occiso; sin embargo, de manera preliminar se informó que el hombre podría ser originario de la ciudad de Aguascalientes, dato que no ha sido confirmado por las autoridades.

Versiones extraoficiales indican que se encontraba en Manzanillo pasando un periodo vacacional acompañado de familiares.

Tras el reporte realizado por testigos al número de emergencias 911 se generó la movilización de elementos de distintas corporaciones de seguridad y auxilio.

Personal de la Secretaría de Seguridad Pública acordonó la zona para preservar la escena, mientras que agentes de la Dirección General de Tránsito y Vialidad de Colima realizaron el peritaje correspondiente con el fin de determinar la mecánica del accidente.

Minutos después arribó personal de la Fiscalía General del Estado de Colima, acompañado por peritos del Instituto Colimense de Ciencias Forenses, quienes llevaron a cabo las diligencias iniciales y el levantamiento del cuerpo.

La autoridad ministerial integró la carpeta de investigación y continuará con los trabajos para confirmar la identidad del fallecido y establecer las responsabilidades correspondientes. (FOTO IA)