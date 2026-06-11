¡Encarcelan a sujeto por un cuantioso robo en un negocio en el Morelos I; lo capturaron en Jalisco!

AGUASCALIENTES, AGS.- La Fiscalía General del Estado de Aguascalientes obtuvo el auto de vinculación a proceso en contra de William “N”, considerado un objetivo prioritario de investigación para la institución por su probable responsabilidad en el delito de robo calificado, derivado de hechos registrados en un establecimiento comercial ubicado al oriente de la capital del estado.

De acuerdo con la investigación, los hechos ocurrieron el 28 de julio de 2025, cuando el imputado presuntamente ingresó al local comercial ubicado en una plaza comercial sobre avenida Siglo XXI, en el fraccionamiento Morelos I, donde se apoderó de 56 pares de tenis de diversas marcas, 19 máquinas para cortar cabello y 7 mil pesos en efectivo.

El monto total de lo sustraído superó los 100 mil pesos, por lo que tras la denuncia presentada por la parte afectada la agente del Ministerio Público inició la correspondiente carpeta de investigación.

Debido a la relevancia del caso y a la necesidad de llevar ante la justicia al probable responsable, el señalado fue considerado un objetivo prioritario para las áreas de investigación de la Fiscalía General del Estado.

Como resultado de las diligencias realizadas, agentes de la Policía de Investigación Criminal reunieron diversos datos de prueba que permitieron establecer la probable participación de William “N” en el ilícito, además de obtener información que apuntaba a que el señalado se había trasladado al estado de Jalisco con la intención de evadir la acción de la justicia.

Derivado de lo anterior, la Fiscalía General del Estado solicitó la colaboración de las autoridades de la entidad vecina, logrando la localización y detención del imputado mediante el cumplimiento de una orden de aprehensión.

La captura de este objetivo prioritario fue posible gracias al trabajo coordinado entre instituciones y a las labores de inteligencia e investigación desarrolladas por los agentes investigadores.

Durante la continuación de la audiencia inicial, la jueza de Control valoró los datos de prueba presentados por la Representación Social y resolvió vincular a proceso a William “N” por el delito de robo calificado.

Asimismo, la autoridad judicial impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada y fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria, periodo durante el cual la Fiscalía continuará fortaleciendo la carpeta de investigación.