¡Enciende Leo Montañez el Paso Seguro 52 en La Rioja!

A la fecha se han creado 52 Pasos Seguros instalados en la zona urbana y rural de Aguascalientes

AGUASCALIENTES, AGS.- El presidente municipal Leo Montañez encabezó el encendido del Paso Seguro número 52 en el fraccionamiento La Rioja, sobre avenida Nanahuatzin, al poniente de la ciudad, con la instalación de 13 nuevos postes y luminarias LED.

Leo Montañez dijo que con la creación de Pasos Seguros se colocan nuevas luminarias en zonas que la misma ciudadanía detecta como área de oportunidad al ser caminos o senderos en penumbras, con alta afluencia peatonal y vehicular.

«Vamos a realizar más Pasos Seguros que abonan a la seguridad y convivencia vecinal tanto en la zona urbana como rural de Aguascalientes», sostuvo el presidente municipal.

Gracias al esfuerzo del personal operativo del área de Alumbrado de la Secretaría de Servicios Públicos se han creado un total de 52 Pasos Seguros a través de la instalación de alrededor de 500 luminarias led.

Durante el encendido también estuvieron presentes la diputada local Nancy Gutiérrez Ruvalcaba, quien agradeció al presidente municipal atender esta petición tan sentida de vecinos de la zona; la delegada Zintia Vargas Torres e integrantes del Gabinete Municipal.