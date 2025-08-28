¡Encontraron restos óseos humanos en Jerez madres buscadoras!

JEREZ, ZAC.- El colectivo de buscadoras Escarabajos confirmó el hallazgo de restos óseos humanos, incluyendo un cráneo, durante una jornada de búsqueda realizada en una comunidad del municipio de Jerez.

El descubrimiento se logró gracias a un reporte anónimo; además de partes de un cadáver, también se localizaron prendas de vestir en el lugar.

El hallazgo se realizó en una comunidad que no fue relevada por el colectivo por su seguridad, pero en trasmisiones en vivo en redes sociales se observa que fue junto a un camino que está cercado por una barda de piedra.

Dientes y algunos huesos formaron parte de lo que encontraron las madres buscadoras, quienes marcaron con banderitas blancas los restos que iban encontrando en espera de que llegaran autoridades, ya que acudieron sin resguardo policíaco.

Los testigos informaron a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas (FGJEZ) para que asegurara la zona y llevara a cabo las investigaciones correspondientes; sin embargo, las autoridades no acudieron al llamado, aunque esperaron su llegada hasta que caía el sol.

Se esperaba que peritos especializados acudieran al lugar para realizar los trabajos correspondientes y realizar excavaciones que permitan determinar si hay más restos humanos en el lugar y si lo que hallaron las madres buscadoras corresponde a un cuerpo o más.

El trabajo incansable de Escarabajos refleja la valentía y esperanza con la que continúan buscando hasta encontrar a sus seres queridos.