¡Entre 8 y 10 lesionados dejó volcadura de un camión tripulado por jornaleros!

FRESNILLO, ZAC.- Un camión en el que viajaban entre 8 y 10 jornaleros sufrió una volcadura, por lo que todos ellos resultaron lesionados y fueron trasladados a un hospital para una valoración médica.

Los hechos ocurrieron la noche del domingo 26 de julio en una carretera entre la comunidad Cerro Gordo y el entronque a San José de Lourdes, en esta cabecera municipal.

Al transitar por esa ruta, el conductor del camión perdió el control del volante por causas desconocidas, lo que ocasionó que abandonara la cinta asfáltica y se volcara.

Paramédicos acudieron al sitio tras recibir reportes sobre el hecho y brindaron los primeros auxilios a los jornaleros, a quienes luego trasladaron a un hospital en condición estable.

Oficiales de la Guardia Nacional de carreteras y caminos hicieron acto de presencia para abanderar la zona y tomar conocimiento del accidente para esclarecer las causas que lo provocaron.

Además, apoyaron a una mujer ya que su vehículo sufrió una ponchadura al pasar por el sitio.

Finalmente, fue necesaria la intervención de una grúa para colocar el camión en su posición original y retirarlo del punto a fin de remolcarlo a una pensión para su reguardo.