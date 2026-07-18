¡Era un ladrón de San Luis Potosí: identificaron al que apuñalaron y abandonaron muerto en un hospital privado!

AGUASCALIENTES, AGS.- Ya fue identificado el sujeto que fue apuñalado y abandonado muerto en el Hospital San Marcos, en el fraccionamiento Canteras de Aguascalientes; resultó ser un delincuente originario de San Luis Potosí que trató de asaltar a una persona y ésta se defendió con un arma blanca, con la que le provocó varias heridas en el pecho que le costaron la vida.

El fallecido respondió al nombre de Víctor Elías Benítez, de 31 años de edad.

De acuerdo al avance en las investigaciones realizadas por la Fiscalía General del Estado, durante la noche del jueves 16 de julio, el potosino, en un lugar cercano al citado hospital privado, intentó despojar de sus pertenencias a una víctima, que se defendió y lo hirió con el arma blanca.

Tras lo sucedido, un amigo de Víctor Elías lo abordó a un automóvil en color negro y lo trasladó al Hospital San Marcos, ubicado en el 309 de la calle Valle de Morcinique del fraccionamiento Canteras de Aguascalientes, al poniente de la ciudad.

El delincuente fue abandonado por su amigo en el acceso principal del nosocomio durante los primeros minutos ya del viernes 17 y luego se retiró en el vehículo.

El personal en turno ingresó al hombre al área de urgencias para su atención, pero al ser valorado por un doctor confirmó que ya no presentaba signos vitales.

La Fiscalía Estatal fue notificada del hecho e inició una carpeta de investigación para el esclarecimiento de los hechos.

El cuerpo sin vida del agredido fue trasladado al Servicio Médico Forense y tras la práctica de la necropsia se concluyó que murió de heridas producidas por arma blanca penetrantes de tórax.

Agentes ministeriales de la Policía de Investigación Criminal comenzaron las investigaciones del caso y establecieron que Víctor Elías fue apuñalado en defensa por una persona a la que había intentado asaltar y la cual no ha sido identificada.