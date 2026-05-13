¡Ex comandante de la Policía de Investigación de Aguascalientes desapareció; encontraron su auto abandonado en Jalpa!
AGUASCALIENTES, AGS.- El ex comandante de la Policía de Investigación Criminal, Marco Moisés Ortega Santos, de 52 años de edad, se encuentra desaparecido desde hace varios días y su automóvil, en el que trabajaba como taxi de plataforma, fue localizado abandonado en el vecino municipio de Jalpa, Zacatecas.
El ex policía, que se hacía llamar “El Kratos”, se pensionó del servicio público y luego de trabajar en una empresa de seguridad privada y otras áreas decidió unirse a una plataforma para laborar como chofer a través de una aplicación.
Los viajes los realizaba en un vehículo Nissan Versa, en color gris y con placas de circulación AAK-213-C de Aguascalientes.
En la parte posterior del coche, además de la marca de éste, le puso su apodo “KRATOS”.
El miércoles 6 de mayo del presente salió de Aguascalientes para realizar un viaje, pero ya no regresó ni se volvieron a tener noticias suyas.
Su desaparición fue reportada a la Fiscalía General del Estado, que la noche del martes 12 de mayo emitió el correspondiente boletín de búsqueda para iniciar su localización.
Su automóvil fue localizado abandonado en Jalpa, Zacatecas, por lo que fue asegurado.
Las autoridades presumían que Ortega Santos pudo haber sido privado de su libertad en dicho municipio zacatecano.