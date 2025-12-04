¡Experimento escolar con pólvora deja un niño con el muslo destrozado en San José de Gracia!

SAN JOSÉ DE GRACIA, AGS.- Un grave incidente ocurrió en la mañana de este jueves en la Escuela Secundaria Técnica número 6 “Plutarco Elías Calles” en el municipio de San José de Gracia.

El suceso se desató luego de que un experimento de laboratorio que se realizaba en las canchas del plantel terminara en explosión.

El accidente dejó a un alumno de 13 años con lesiones graves y a varios compañeros con crisis nerviosas.

El subsecretario general de Gobierno del Estado de Aguascalientes, Manuel Cortina Reynoso, confirmó el suceso e informó que el experimento, correspondiente a la clase de laboratorio, presuntamente se salió de control.

El incidente tuvo lugar en el citado plantel educativo.

Un punto a destacar es que, en esta ocasión, el experimento de la clase de laboratorio se estaba llevando a cabo en las canchas del plantel y no dentro de las instalaciones del laboratorio.

La causa preliminar del estallido apunta a que un alumno de segundo año de secundaria presuntamente añadió pólvora o colocó un artefacto explosivo al material del experimento.

Según reportes, la intención del menor era aumentar la potencia de la reacción química.

Esta manipulación no autorizada detonó una explosión.

El principal afectado es el alumno Carlos Darío, de 13 años de edad.

Debido a su cercanía al epicentro del artefacto, resultó con una grave herida y quemaduras en el muslo. La lesión fue descrita como severa, requiriendo atención urgente.

El profesor a cargo, identificado como Beto “N”, presentó una pequeña herida en una de sus mejillas. Esta lesión fue atendida en el lugar y no requirió ser trasladado a ningún nosocomio.

Los demás alumnos, compañeros de Carlos Darío, sufrieron principalmente crisis nerviosas y el susto por la explosión, además de aturdimiento.

La respuesta de emergencia fue inmediata por parte de las corporaciones del estado.

El adolescente Carlos Darío fue valorado y trasladado por paramédicos de Protección Civil del Estado al Hospital General del ISSSTE de la ciudad de Aguascalientes, donde está recibiendo atención especializada.

El traslado se realizó debido a la seriedad de sus lesiones.

Paramédicos y ambulancias del Sector Salud acudieron al plantel para atender al resto de los afectados en el lugar.

Tras una valoración del profesor y de los demás alumnos con lesiones leves o aturdimiento, se determinó que ninguno de ellos requería ser trasladado a un centro hospitalario.

El subsecretario Cortina Reynoso confirmó que el menor más grave está siendo atendido y que el asunto se encuentra bajo control.

Aseguró que se iniciará una investigación para deslindar responsabilidades por este lamentable incidente.

Las autoridades determinarán la responsabilidad por el uso de elementos peligrosos, como la pólvora, que detonaron la explosión.

La investigación abarcará tanto el plano administrativo, por parte de la Secretaría de Educación, como una probable indagatoria por parte de la Fiscalía General del Estado.

El funcionario advirtió que sería prematuro confirmar la existencia de pólvora o cualquier otro elemento antes de que se concluyan las indagatorias.

Finalmente, Cortina Reynoso puntualizó que el enfoque inmediato de la autoridad es que el menor lesionado reciba la atención médica adecuada y que la investigación definirá las responsabilidades pertinentes.