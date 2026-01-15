¡Explosión por fuga de gas dejó un lesionado grave y un domicilio derrumbado en Villa de las Palmas!

AGUASCALIENTES, AGS.- Una fuga y acumulación de gas provocó una fuerte explosión en un domicilio en el fraccionamiento Villa de las Palmas, en el oriente de la ciudad, tras la que un adulto mayor resultó lesionado y la casa se derrumbó, además de que otras 24 viviendas resultaron afectadas.

El siniestro, que movilizó a los servicios de emergencia, sucedió este jueves, alrededor de las 00:40 horas, en una finca de la calle Villa de Lourdes casi esquina con Próceres de la Enseñanza, en la citada zona habitacional.

De acuerdo a los primeros reportes de las autoridades, un tanque de gas de 30 kilos presentó una fuga del combustible, que se estuvo acumulando.

De manera extraoficial trascendió que a dicha hora el habitante de la casa, Guillermo Alejandro, de 69 años de edad, habría intentado prender el boiler, lo que originó la fuerte explosión y posterior incendio.

La vivienda se colapsó por completo y se vino abajo.

Oficiales de Seguridad Pública y paramédicos se movilizaron al domicilio así como elementos del Departamento de Bomberos Municipales.

Al arribar, encontraron al sexagenario en el exterior del inmueble derrumbado y comenzaron a brindarle los primeros auxilios, diagnosticándole quemaduras de segundo grado en el 35 por ciento de su cuerpo, trasladándolo al Hospital Miguel Hidalgo para su pronta atención médica.

Los bomberos realizaron la búsqueda de más posibles víctimas e iniciaron las maniobras para contener una fuga activa del pictel de un cilindro de 30 kilos así como para extinguir el fuego que consumía una gran cantidad de ropa.

Al tiempo que el incendio era sofocado, elementos de la Coordinación Municipal de Protección Civil realizaron una revisión en la zona y detectaron que 24 viviendas aledañas resultaron dañadas a causa de la explosión.

En una casa habitación se detectó daño estructural, por lo que se dio parte a la Secretaría de Desarrollo Urbano para que peritos especialistas la revisen y determinen lo procedente.

Los bomberos aseguraron dos tanques de gas, el de 30 kilos que tuvo la fuga y otro de 10 kilogramos.

Los daños materiales fueron estimados en varios miles de pesos.