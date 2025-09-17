¡Falleció hombre de la tercera edad que sufrió una caída de un andamio en Edén Los Sabinos!

Foto: Google

AGUASCALIENTES, AGS.- Un hombre de la tercera edad murió tras de que sufrió una caída de un andamio mientras se encontraba trabajando en el residencial Edén Los Sabinos, al sur de la capital.

El incidente laboral que le costó la vida a Luis Uvalle Ibarra, de 65 años de edad, tuvo lugar el viernes 12 de septiembre en la citada zona habitacional.

El sexagenario se hallaba trabajando en una construcción en la calle Casuarina y al encontrarse arriba de un andamio de pronto perdió el equilibrio y se precipitó al vacío desde una altura considerable.

Luis se estrelló fuertemente contra el piso y sufrió lesiones de gravedad, por lo que fue trasladado al Hospital Tercer Milenio a recibir atención médica, pero no logró sobrevivir y pereció tras unos días de agonía.

La noche del lunes 15 la Fiscalía General del Estado informó sobre su fallecimiento en dicho hospital.

Elementos de Servicios Periciales remitieron el cuerpo del trabajador al Servicio Médico Forense y tras la práctica de la necropsia se determinó que murió de un traumatismo raquimedular.