¡Falleció la mujer que fue quemada intencionalmente por su pareja sentimental en San Tadeo!

CALVILLO, AGS.- Una mujer de la tercera edad murió a causa de las graves quemaduras que sufrió tras un incendio en su domicilio en la comunidad San Tadeo, en el municipio de Calvillo, y que fue provocado de manera intencional por su pareja sentimental con la intención de quitarle la vida.

Durante el siniestro, el sospechoso, identificado como Pedro, de 54 años de edad, también resultó con quemaduras y una intoxicación, por lo que fue trasladado a un hospital a recibir atención médica en calidad de detenido y con custodia policial y posteriormente fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público acusado de feminicidio.

Los hechos sucedieron el lunes 27 de julio, minutos después de la una de la madrugada, en la casa marcada con el número 202 de la calle Libertad, en San Tadeo.

La fémina fallecida fue identificada como Elvia Ramírez Loera, de 60 años de edad.

Aparentemente, Pedro la encerró en una habitación en la planta alta del domicilio y luego inició el incendio.

Al ser alcanzada por las llamas la sexagenaria gritó pidiendo auxilio y fue escuchada por un vecino, que alertó a las autoridades.

El testigo y otros vecinos trataron de ingresar por la parte posterior del inmueble al percatarse del incendio.

Al lugar acudieron oficiales de Seguridad Pública Estatal y Municipal de Calvillo así como elementos del cuerpo de Bomberos Municipales de dicha cabecera, que lograron acceder a la finca y rescataron a Elvia así como a Pedro para luego controlar y sofocar el fuego.

La fémina fue diagnosticada con quemaduras de tercer grado en el 95 por ciento de su cuerpo así como en la vía aérea, mientras que Pedro sufrió quemaduras de primer grado en el brazo derecho e intoxicación por inhalación de monóxido de carbono.

Inicialmente ambos fueron trasladados al Hospital General de Calvillo, donde se confirmó que el estado de salud de Elvia era grave y fue trasladada al Hospital Miguel Hidalgo para que recibiera atención médica especializada.

Tras su ingreso fue sedada y conectada a una máquina de respiración mecánica.

Al parecer, antes de ser sedada, Elvia refirió a sus familiares que Pedro la había encerrado antes de prenderle fuego a la casa.

Lamentablemente, no logró sobrevivir a las quemaduras sufridas y horas más tarde falleció, consumándose así el feminicidio.

Pedro fue canalizado al Hospital General Tercer Milenio por paramédicos del ISSEA y tras ser atendido fue trasladado a la Fiscalía General del Estado como presunto responsable del feminicidio de su pareja.

La Fiscalía General del Estado inició una carpeta de investigación para esclarecer los hechos y determinar los motivos por los que el sujeto mató a la mujer.