¡Fisioterapia acuática: una opción en el DIF Estatal para recuperar movilidad y calidad de vida!

AGUASCALIENTES, AGS.- ¿El dolor limita tu movimiento? ¿Sufriste una lesión, un accidente o una cirugía? ¿Tienes un hijo con síndrome de Down, autismo o parálisis cerebral? El Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) pone a disposición de la población el servicio de rehabilitación en tanque terapéutico, una alternativa efectiva para mejorar la movilidad, reducir el dolor y fortalecer el cuerpo.

La rehabilitación en tanque terapéutico es una técnica especializada de hidroterapia que consiste en la realización de ejercicios dentro de un tanque con agua tibia, a una temperatura de 34 a 38 grados centígrados.

Las propiedades del agua permiten disminuir el impacto sobre las articulaciones, facilitar el movimiento y favorecer la relajación muscular, lo que hace posible realizar ejercicios que fuera del agua serían difíciles o dolorosos.

Este servicio se dirige a niñas, niños y personas adultas con afecciones como secuelas por traumatismos, cirugías, parálisis, así como condiciones del neurodesarrollo.

Dependiendo del caso, el cuerpo puede permanecer parcial o totalmente sumergido, lo que facilita la movilización y el proceso de rehabilitación en un entorno seguro y controlado.

Para acceder al servicio es necesario acudir previamente a una valoración de medicina general.

Posteriormente, se realiza un estudio socioeconómico para asignar la cuota de recuperación; una vez concluido este proceso se entrega la tarjeta de citas y se programan los días de terapia.

Debido a la alta demanda, el horario de atención fue ampliado de 8:00 de la mañana a 8:00 de la noche con el propósito de beneficiar a un mayor número de personas.

Los documentos requeridos son acta de nacimiento, identificación oficial, CURP y comprobante de domicilio reciente.

Las y los interesadas pueden acudir a las instalaciones de la Dirección de Servicios Médicos del DIF Estatal, ubicadas en avenida Mahatma Gandhi esquina con República de Paraguay sin número, fraccionamiento Agricultura, o solicitar informes al teléfono 449 910 25 85 extensiones 1140 y 1143.