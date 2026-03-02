¡Fortalece Jesús María el orgullo por los símbolos patrios con demostración de escoltas!

JESÚS MARÍA, AGS.- Con el objetivo de fortalecer el orgullo por nuestros símbolos patrios, así como fomentar el respeto, la disciplina y el trabajo en equipo, en el municipio de Jesús María se llevó a cabo una demostración de escoltas de bandera en la Unidad Deportiva Cielo Claro, donde participaron 30 escoltas de preescolar, primaria y secundaria que demostraron coordinación, gallardía y compromiso cívico ante la comunidad educativa y las familias asistentes.

Con estas actividades, el Gobierno Municipal que encabeza el alcalde César Medina, refrenda su compromiso con la formación integral de la niñez y juventud, promoviendo valores que fortalecen la identidad y el sentido de pertenencia, convencidos de que Jesús María nos une en torno al respeto, la historia y los símbolos que nos representan como comunidad.