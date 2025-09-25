¡Frente a secundaria en Asientos hombre fue herido de un navajazo por el ex de su actual pareja!

ASIENTOS, AGS.- El miércoles 24 de septiembre, a las 11:00 horas, se activó una alerta al servicio de emergencia 911 tras el reporte de una agresión con arma blanca en la colonia Plutarco Elías Calles, en el municipio de Asientos.

La víctima, identificada como Ramiro “N”, de 36 años, fue lesionada en el cuello por Fernando “N” alias “El Alaquín”, ex pareja de su actual compañera sentimental.

El ataque ocurrió en la calle La Compuerta, justo afuera de la secundaria “María Concepción Maldonado”, mientras Ramiro acudía a llevarle lonche a su hija.

Según su testimonio, iba a bordo de su motocicleta cuando observó que Fernando también llegó en otra moto.

Al descender, se percató que el agresor portaba una navaja y se dirigía directamente hacia él.

Ramiro intentó defenderse con una cadena para perro que llevaba entre sus pertenencias, logrando golpear a su agresor.

Sin embargo, Fernando “N” alcanzó a herirlo en el cuello del lado izquierdo, provocándole una lesión de aproximadamente cinco centímetros.

Desangrándose, Ramiro logró retirarse del lugar y llegar a su domicilio.

Fue su pareja quien solicitó apoyo a la comisaría de la comunidad, a través de Rosario “N”, y se dio parte a los servicios de emergencia.

Una ambulancia del ISSEA acudió al sitio y trasladó al lesionado al Hospital General de Rincón de Romos para su atención.

La Fiscalía General del Estado, a través del Grupo Exterior de la Policía Ministerial, inició la carpeta de investigación correspondiente para esclarecer los hechos y deslindar responsabilidades.