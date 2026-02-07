¡Fue procesada y sentenciada pareja detenida con casi un kilo de crystal en Jesús María!

La fémina y el sujeto fueron condenados a 4.2 años de prisión cada uno

AGUASCALIENTES, AGS.- La Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en el estado de Aguascalientes, obtuvo de una jueza de Control sentencia condenatoria contra Mónica “N” y Juan “N” por haber sido acreditada su participación en el delito contra la salud en la modalidad de posesión de clorhidrato de metanfetamina con fines de venta.

De acuerdo con la carpeta de investigación, elementos de la Policía Municipal de Jesús María detuvieron a Mónica “N” y Juan “N” luego de que al realizar las labores de seguridad, vigilancia y prevención del delito, recibieron un reporte de una persona en el que denunciaba el robo en un predio en dicha demarcación.

Al arribar al predio señalado en la denuncia, las autoridades observaron que salieron dos personas, que comenzaron a correr para intentar retirarse del lugar mientras arrojaban al suelo una mochila.

Durante la intervención policial fueron asegurados 976 gramos 6 miligramos de clorhidrato de metanfetamina, un paquete de bolsas de plástico y una báscula gramera, por lo que se procedió a su detención y puesta a disposición de la Fiscalía Federal en la entidad.

La agente del Ministerio Público de la Federación presentó los datos de prueba suficientes que permitieron a la jueza de Control imponer una sentencia de 4 años 2 meses en contra de Mónica “N” y Juan “N”, la cual compurgarán privados de la libertad, así como una multa de 9 mil 390 pesos 62 centavos.