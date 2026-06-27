¡Fue sentenciado a 4 años de prisión sujeto capturado con un arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas!

AGUASCALIENTES, AGS.- La Fiscalía General de la República (FGR) en Aguascalientes obtuvo sentencia condenatoria contra Rigoberto “N”, quien fue detenido por elementos de la Policía Municipal de Jesús María y puesto a disposición de la Fiscalía Federal en Aguascalientes a través de un Informe Policial Homologado (IPH).

Al momento de la detención las autoridades aseguraron un arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, por lo que el agente del Ministerio Público de la Federación inició las investigaciones correspondientes.

Al realizar labores de vigilancia y prevención del delito sobre el boulevard J.M. Romo los policías observaron a Rigoberto “N” cuando portaba un arma de fuego, por lo que le marcaron el alto.

Tras una breve persecución, Rigoberto “N” fue detenido y al realizarle una revisión los elementos policiales le aseguraron un arma de fuego tipo revólver.

La Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR), a través del Ministerio Público de la Federación en Aguascalientes, obtuvo de una jueza de Control sentencia de 4 años de prisión y el pago de una multa de 9 mil 384 pesos.