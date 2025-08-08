¡Fue sentenciado taxista vendedor de drogas detenido con más de 21 kilos de marihuana en Aguascalientes!

AGUASCALIENTES, AGS.- Un narco-taxista detenido por policías municipales de Aguascalientes por posesión de más de 21 kilos de marihuana en enero del 2024 recibió una sentencia condenatoria de 6 años 3 meses de prisión por un juez de Control por el delito contra la salud en la modalidad de posesión de cannabis sativa l. (marihuana) con fines de comercio en la variante de venta.

El acusado Manuel R., de entonces 66 años de edad, fue detenido el miércoles 17 de enero del año pasado en calles del fraccionamiento Periodistas.

Los elementos de Seguridad Pública Municipal, durante un recorrido de vigilancia, lo detectaron en actitud sospechosa y puso en marcha un taxi en color rojo mientras utilizaba un teléfono celular.

Los oficiales lo interceptaron y al registrar el auto de alquiler en la cajuela descubrieron dos bolsas plásticas en color negro que contenían marihuana, lo que originó su arresto y la incautación de la droga.

El trabajador del volante fue puesto a disposición del Ministerio Público Federal y derivado de sus declaraciones, dos días después, el viernes 19 de enero, se llevó a cabo un cateo en un inmueble en el fraccionamiento Mujeres Ilustres, donde se confiscaron tres bolsas plásticas transparentes que contenían, cada una, cuatro bolsas con marihuana.

En total, al narco-taxista se le aseguraron 21 kilos 993 gramos del narcótico.

Manuel fue sometido a un proceso penal y sentenciado a 6.3 años de cárcel así como al pago de una multa de 14 mil 821 pesos con 34 centavos tras ser hallado culpable del delito citado.