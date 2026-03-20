¡Fuerzas de seguridad detuvieron a tres adultos y tres menores vinculados con homicidios en Guadalupe!

Les aseguraron armas de fuego, droga, vehículo y diversos indicios derivados de labores de inteligencia y cateos

GUADALUPE, ZAC.- Autoridades lograron la detención de seis personas así como el aseguramiento de armamento, droga y un vehículo en el municipio de Guadalupe.

Estas acciones derivan del seguimiento a datos técnicos, análisis de inteligencia y monitoreo permanente a través de las cámaras de videovigilancia del C5, lo que permitió implementar un operativo estratégico en la colonia Jardines de Sauceda, orientado a la localización de presuntos responsables de hechos delictivos donde perdieron la vida dos personas y una más resultó lesionada por arma de fuego.

El despliegue operativo fue encabezado por elementos de la Fuerza de Reacción Inmediata Zacatecas (FRIZ), en estrecha coordinación con personal del Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJEZ) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), consolidando una actuación conjunta basada en inteligencia y coordinación interinstitucional.

Durante estas acciones se logró la detención de tres personas adultas identificadas como Isaac de Jesús “N”, de 22 años; Cristian Ulises “N”, de 27 años, y Maricela “N”, de 51 años, así como tres menores de edad, quienes presuntamente están relacionados con al menos dos homicidios ocurridos el 17 de marzo en este municipio.

Entre los detenidos se encuentra un masculino identificado como probable generador de violencia en la zona, vinculado además con la difusión de mensajes intimidatorios en redes sociales y colocación de mantas con amenazas a diversas corporaciones.

Como resultado del operativo se aseguraron dosis de metanfetamina, cocaína, marihuana y poncha llantas, dos armas de fuego, una corta tipo escuadra y un arma larga, con sus respectivos cargadores abastecidos con 12 y 40 cartuchos útiles, respectivamente, así como un vehículo marca Volkswagen Virtus, con placas del estado de Jalisco, presuntamente utilizado en la comisión de actividades ilícitas.

Igualmente se cumplimentaron órdenes de cateo en distintos domicilios, donde se logró el aseguramiento de 22 bolsas herméticas con vegetal verde y seco con características de la marihuana, 51 envoltorios con sustancia granulada con características de la cocaína, equipos de comunicación, identificaciones oficiales y diversa documentación, fortaleciendo las indagatorias en curso por delitos de alto impacto.

Las personas detenidas, junto con el material asegurado, fueron puestas a disposición de las autoridades competentes a fin de que se determine su situación jurídica conforme a derecho.