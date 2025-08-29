¡Golpe delictivo en Aguascalientes: asaltaron camión de OXXO y lo abandonaron con dos sopas Maruchan y unos refrescos!

AGUASCALIENTES, AGS.- Un grupo armado, que actuó con precisión quirúrgica y total impunidad, consumó un asalto a un camión de la cadena OXXO en el sur de la ciudad.

Eran las 06:30 horas del jueves 28 de agosto cuando el 911 recibió el llamado de auxilio: un chófer y su ayudante habían sido interceptados por siete sujetos vestidos de negro, quienes descendieron de tres vehículos blancos con placas extranjeras.

El escenario: la Plaza Boreal, justo cuando los trabajadores intentaban surtir mercancía a una tienda de la cadena.

A punta de pistola y bajo amenazas los delincuentes despojaron a los empleados del camión, una unidad blanca con la leyenda OXXO, cargado hasta el tope con productos valuados en varios miles de pesos.

A los ofendidos los delincuentes los dejaron a pie sobre la carretera federal 45 Sur, mientras huían con el botín.

Gracias a la tecnología satelital, la empresa logró ubicar el vehículo en Ciudad Industrial, sobre la calle Antonio Gutiérrez Sola.

De inmediato se activó un operativo conjunto entre policías municipales, estatales y agentes de Investigación Criminal.

El camión lo encontraron abandonado y completamente vacío, salvo por dos sopas Maruchan y unos refrescos.

Las autoridades ya investigan el paradero de los responsables.

El robo puso en evidencia los riesgos que enfrentan diariamente quienes laboran en tareas logísticas y de distribución, y subraya la necesidad de fortalecer las medidas de seguridad en zonas comerciales y rutas de abasto.

Llamó la atención la facilidad con la que operó este comando, pero lo cierto es que el golpe fue certero.