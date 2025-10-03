¡Gran cantidad de narcóticos asegurados incineró Fiscalía de Zacatecas!

ZACATECAS, ZAC.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas (FGJEZ), con el apoyo de la SEDENA, llevaron a cabo la incineración de narcóticos en el municipio de Fresnillo.

La supervisión de esta actividad estuvo a cargo del Órgano Interno de Control de la Fiscalía General de Justicia del Estado, garantizando la legalidad y transparencia del proceso.

La incineración incluyó 309.0 gramos de metanfetamina, 80 gramos de cocaína y 9.800 kilogramos de marihuana, todos ellos relacionados con 85 carpetas de investigación de la FGJEZ.

Este evento contó con la participación Juan Carlos Valdivia Meraz, vicefiscal de Apoyo Procesal; Rey Yair Ponce Navarra, vicefiscal distrital Fresnillo; José Refugio Medina Núñez, titular del Órgano Interno de Control de la FGJEZ; Diana Gabriela Casas Pérez, coordinadora de Evento de Incineración y Destrucción de Bienes Asegurados; del teniente coronel de Infantería Juan Moreno Mendoza, comandante del 97/o. Batallón de Infantería, y representantes del 5/o. B.G.N.