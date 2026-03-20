¡Grupo K9 de Jesús María fortalece su preparación con capacitación internacional!

JESÚS MARÍA, AGS.- Elementos del Grupo de Operaciones Especiales K9 de la Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad de Jesús María participaron en una capacitación especializada en detección de narcóticos y explosivos mediante binomios caninos, impartida por el instructor internacional Stefan Juntke, en Querétaro.

Durante esta formación se reforzaron y actualizaron técnicas de búsqueda, marcaje de olor y trabajo táctico del binomio canino en distintos escenarios, fortaleciendo la preparación constante del personal y las capacidades operativas del grupo K9 para mejorar las acciones de seguridad y prevención del delito en beneficio de la ciudadanía.