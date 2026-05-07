¡Hallaron muerto a un octogenario en su casa 10 años después que asesinó a su pareja sentimental!

FRESNILLO, ZAC.- Diez años después de que asesinó a su pareja sentimental 50 años menor que él, un octogenario fue encontrado muerto en su casa en esta localidad, donde cumplía con un arresto domiciliario.

El hombre fue identificado como Isidro Luna Ramos, de 86 años de edad y fue vecino de la colonia Colinas del Río, en el municipio de Fresnillo.

El homicidio del que se le acusó sucedió durante el mes de junio del año 2016.

Isidro, en ese entonces de 76 años, le quitó la vida a su pareja María Magdalena, de entre 22 y 23 años, originaria de Durango, y madre soltera de dos hijos.

Al parecer por una supuesta infidelidad sostuvieron una discusión y le propinó un golpe en el rostro, por lo que la víctima cayó a piso y se golpeó en la cabeza, lo que le costó la vida.

El sujeto decidió enterrarla en un predio, pero algunos vecinos lo descubrieron y lo reportaron a las autoridades, lo que originó su detención y posterior arresto domiciliario.

La noche del miércoles 6 de mayo el servicio de emergencias 911 recibió reportes sobre una persona inconsciente en la colonia mencionada.

El que hizo la llamada de auxilio señaló que su hermana le avisó que su papá estaba sin sentido en un charco de sangre en su casa ubicada sobre el camino que conduce a San Miguel de Sosa.

Por lo anterior, al sitio se dirigieron elementos de Protección Civil y Bomberos, que encontraron al adulto mayor ya sin vida.

Cerca de su cuerpo fue encontrada un arma punzocortante con manchas de sangre, presumiéndose que fue utilizada en la muerte de Isidro.

Oficiales de la Policía Municipal se encargaron de resguardar la zona y agentes de la Policía de Investigación iniciaron las indagatorias para esclarecer los hechos.

Elementos del Instituto Zacatecano de Ciencias Forenses procesaron la escena del hecho, recolectaron indicios y remitieron el cuerpo del finado al Servicio Médico Forense para la práctica de la necropsia a fin de determinar las causas del deceso.