¡Hirieron de un disparo a un presunto ladrón guardias de seguridad de FERROMEX en Aguascalientes!

Lo sorprendieron tratando de abrir un vagón del tren para robarlo en la colonia Constitución

Foto ilustrativa

AGUASCALIENTES, AGS.- Guardias de seguridad de FERROMEX le dispararon a un presunto ladrón, al que hirieron en el cuello al parecer de un rozón, tras de que lo sorprendieron intentando abrir un vagón del tren para robarlo en la colonia Constitución.

El sujeto, identificado como José Clemente Coronado, de 31 años de edad, fue trasladado a recibir atención médica al Hospital Tercer Milenio a pesar de que la lesión que sufrió no ponía en riesgo su vida.

Los elementos de seguridad privada no fueron detenidos.

Los hechos ocurrieron este viernes, alrededor de las dos de la tarde, en la citada colonia, en el norte de la ciudad.

Un convoy del ferrocarril se encontraba detenido momentáneamente a la altura de las calles Artículo 1 y Artículo 14, por lo que el sujeto se aproximó para tratar de abrir uno de los vagones y ver qué podía sustraer.

Los guardias de seguridad lo detectaron a la distancia e hicieron un disparo con un arma de fuego para amedrentarlo y que se retirara.

El proyectil alcanzó al sospechoso, que fue herido a la altura del cuello y escapó corriendo.

Llegó a una farmacia de similares ubicada sobre la avenida Constitución para pedir ayuda y el médico que ahí se encontraba lo revisó, apreciándole la lesión.

El doctor dio parte al servicio de emergencias 911 y provocó la intervención de policías municipales y estatales, que tomaron conocimiento de lo ocurrido, además de paramédicos del ISSEA, que auxiliaron al sujeto y lo trasladaron a recibir atención al Hospital Tercer Milenio en condición estable.

A la farmacia señalada y luego al lugar de los hechos acudieron agentes de la Policía de Investigación Criminal para las investigaciones correspondientes, aunque los vigilantes que hicieron la detonación no fueron arrestados.