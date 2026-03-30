¡Hombre sufrió hundimiento craneal tras brutal agresión con un bate en la comunidad de Coyotes!

AGUASCALIENTES, AGS.- Samuel Hernández Hernández, de 35 años de edad, se debate entre la vida y la muerte tras ser víctima de una violenta agresión grupal en la comunidad de Coyotes.

El afectado presenta una fractura severa con hundimiento craneal, provocada por golpes con bate de béisbol.

Según testigos, tras el primer golpe que lo dejó inconsciente, el agresor le propinó un segundo impacto en el suelo y se disponía a dar un tercero, el cual fue evitado por un primo de la víctima.

Durante el ataque, el agresor gritaba frente a la esposa de Samuel “te voy a matar perro”.

El paciente requiere una intervención quirúrgica urgente; sin embargo, la operación no ha podido realizarse debido a que el hospital está a la espera de aparatos especializados que deben ser trasladados desde León, Guanajuato.

Por su estado crítico, Samuel fue movilizado de la clínica Casa Blanca al hospital de La Salud para intentar recibir la atención necesaria.

La agresión, perpetrada presuntamente por un grupo de 20 personas la noche del domingo 29 de marzo, dejó un saldo de otros dos heridos de gravedad que se encuentran bajo atención médica en el Hospital General de Zona número 1 del IMSS:

Daniel Hernández Nieves: presenta lesiones de consideración ya certificadas médicamente

Luis Ernesto Hernández: también bajo observación por heridas sufridas durante la riña

La familia identifica plenamente a Luis Antonio “N” alias “El Wicho”, como el principal agresor.

Aunque la Fiscalía General del Estado inició una carpeta de investigación de oficio por la gravedad de las lesiones, los familiares expresaron su profunda preocupación por un posible tráfico de influencias. Señalan una presunta relación de protección entre el agresor y una agente del Ministerio Público identificada como Brenda.

Ante este panorama, la familia hizo un llamado urgente a las autoridades de justicia para que se proceda legalmente contra los responsables de este ataque que mantiene consternada a la comunidad.