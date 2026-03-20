¡Identificaron al hombre fallecido y a los siete lesionados por el descarrilamiento del tren en Rincón de Romos!

AGUASCALIENTES, AGS.- Ya fue identificada la víctima mortal y los siete lesionados por el descarrilamiento de un tren de la empresa FERROMEX en el municipio de Rincón de Romos.

El fallecido respondió al nombre de José Ricardo Arcile, de 40 años de edad, originario de Honduras, que sufrió un aplastamiento por carga (carbón) y murió de una asfixia por compresión toracoabdominal.

Los lesionados resultaron ser los siguientes:

* Carlos Bernardo, de 61 años, de El Salvador, que sufrió lesiones menores

* Fernando Alberto, de 57 años, de Honduras, diagnosticado también con lesiones menores

* Isidro, de 45 años, de Guanajuato, que sufrió amputación de la pierna izquierda, lesión en abdomen y fractura de cadera, por lo que fue internado en el Hospital General de Rincón de Romos

* Elmer, de 45 años, de Honduras, con fractura en las costillas izquierdas

* José, de 42 años, de Honduras, con una lesión en el hombro izquierdo

* William, de 28 años, de Honduras, con lesiones menores

* Y Jhonatan Josué, de 18 años, de Honduras, también con lesiones menores

El descarrilamiento del convoy ferroviario sucedió el jueves 19 de marzo, alrededor de las once de la mañana, en la comunidad Estación Rincón, perteneciente a Rincón de Romos, entre las carreteras federal 22 y la estatal 90.

El convoy estaba conformado por cinco locomotoras y 80 vagones, encabezado por la máquina con número económico 4159.

El tren transportaba acero, concretamente 10 mil 900 toneladas de material, así como carbón mineral.

Salió de Irapuato, Guanajuato, con destino a Torreón, Coahuila, y circulaba a una velocidad de 70 kilómetros por hora, pero se descarriló debido a un hundimiento en la vía.

25 vagones tipo góndola se salieron de las vías y volcaron tras desprenderse de la locomotora principal.

Un vecino de la zona grabó en video el momento justo del impresionante accidente y las imágenes se difundieron a través de las redes sociales.