¡IMJUVA une esfuerzos para brindar asesoría legal gratuita con el programa “Jóvenes Defendiendo tus Derechos”!

Se lleva a cabo en colaboración con Abogados por la Justicia Social

AGUASCALIENTES, AGS.- El Instituto Municipal de la Juventud (IMJUVA), pone en marcha la iniciativa “Jóvenes Defendiendo tus Derechos”, un programa que ofrece asesoría legal gratuita dirigida a jóvenes y al público en general, con el propósito de fortalecer el acceso a la justicia y promover el bienestar social dentro de la comunidad.

Esta iniciativa se desarrollará en el marco de las brigadas médicas y de servicios gratuitos del DIF Municipal, donde las y los asistentes podrán recibir orientación en temas de derecho familiar, laboral, mercantil y civil, brindada por jóvenes profesionistas en formación y recién egresados en el área jurídica, comprometidos con servir a su comunidad y poner en práctica sus conocimientos para beneficio social.

Asimismo, el IMJUVA pone a disposición de la ciudadanía el número 449 752 04 19 para solicitar más información o agendar asesorías personalizadas.

Con esta acción, el Instituto Municipal de la Juventud reafirma su compromiso con la creación de programas que generen mayores oportunidades para los jóvenes, impulsando su desarrollo profesional, su participación activa en la sociedad y la defensa de los derechos de todas y todos los ciudadanos.