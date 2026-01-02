¡Impactada por un automotor mujer motociclista perdió la vida en la carretera federal 54!

Foto: Archivo

APOZOL, ZAC.- Una mujer que viajaba en una motocicleta perdió la vida tras ser impactada por un automotor la mañana de este viernes.

El desigual y trágico choque sucedió poco antes de las nueve de la mañana sobre la carretera federal 54.

Luego de que el vehículo de motor impactó la motocicleta, la fémina quedó tirada sobre la cinta asfáltica y al arribo de los servicios de emergencia confirmaron que ya había fallecido.

La “jaca de acero” presentó algunos daños, en tanto que el frente del automotor que la impactó quedó destrozado.

Oficiales de la Guardia Nacional división carreteras tomaron conocimiento del accidente y abanderaron la zona para evitar otros percances.

La circulación vehicular se vio afectada durante las siguientes horas, en tanto el personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado realizaba las diligencias correspondientes.

El cuerpo sin vida de la mujer fue levantado por elementos de Servicios Periciales y trasladado al SEMEFO para la práctica de la necropsia de ley.