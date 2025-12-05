¡Impactado por un tráiler murió motociclista repartidor de comida a través de plataforma en el Morelos!

AGUASCALIENTES, AGS.- Un motociclista, repartidor de comida a través de plataforma, tuvo una muerte espantosa tras de que fue impactado y arrastrado por un tráiler tipo góndola.

El trágico accidente ocurrió el jueves 4 de diciembre, alrededor de las 15:40 horas, en el cruce de las avenidas Siglo XXI y Héroe Inmortal, en el fraccionamiento Morelos I, en el sur de la capital.

La víctima mortal, un joven de entre 20 a 25 años de edad, viajaba en una motocicleta Italika, de 150 centímetros cúbicos, en colores negro y verde, que llevaba una mochila en color verde para el reparto de la comida.

De acuerdo a las primeras investigaciones realizadas por las autoridades, circulaba de oriente a poniente por Siglo XXI y al llegar al crucero detuvo su marcha debido a que el semáforo le marcaba el alto.

El repartidor de plataforma se situó justo por delante de un tráiler Kenworth T660, en color negro, conducido por un hombre de entre 35 a 40 años de edad, quien no se percató de su presencia.

Al tener el siga, el trailero reanudó su marcha pero impactó al motorista, al que derribó al piso.

La motocicleta quedó incrustada en la parte frontal del tractocamión, que la arrastró aproximadamente 100 metros, hasta que el operador detuvo su marcha.

Paramédicos de la Coordinación Municipal de Protección Civil arribaron a la escena para tratar de auxiliar al repartidor, pero confirmaron que ya no presentaba signos vitales.

Oficiales de la Policía Vial tomaron conocimiento del accidente y aseguraron al chofer del tráiler tipo góndola para presentarlo ante el agente del Ministerio Público a fin de que se le deslindaran responsabilidades por lo sucedido.

El cuerpo del motociclista fallecido fue levantado por elementos de Servicios Periciales y trasladado al SEMEFO.