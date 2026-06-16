¡Impactado por una camioneta motorista perdió la vida en Juan Aldama!

Foto: Cortesía

JUAN ALDAMA, ZAC.- Un motorista perdió la vida tras ser impactado por una camioneta, cuyo chofer se dio a la fuga.

El lunes 15 de junio, alrededor de las ocho de la mañana, el motociclista circulaba por la carretera estatal que comunica la cabecera municipal de Juan Aldama con la comunidad de la Ciénega cuando fue embestido por la otra unidad de motor, que se retiró.

El accidente fue presenciado por varios testigos, que al ver a la víctima tirada en el piso solicitaron ayuda a los servicios de emergencia.

Oficiales de la Secretaría de Seguridad Pública arribaron al sitio así como paramédicos, que revisaron al motorista y confirmaron que ya no presentaba signos vitales.

Los elementos policiales resguardaron la escena y cerraron la circulación vehicular hasta la intervención del personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado para la práctica de las diligencias correspondientes.

El cuerpo del motociclista fue levantado por personal de Servicios Periciales para su traslado al SEMEFO, en tanto que agentes de la Policía de Investigación quedaron a cargo de las investigaciones para el esclarecimiento de las causas del accidente.