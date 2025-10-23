¡Impactados en su motocicleta por un camión torton madre e hijos murieron en Cosío!

COSÍO, AGS.- Una mujer y sus dos hijos menores de edad murieron en el municipio de Cosío cuando al viajar en una motocicleta fueron impactados y aplastados por un camión torton, cuyo conductor se dio a la fuga y no fue detenido.

La triple tragedia sucedió el miércoles 22 de octubre, minutos después de las cinco de la tarde, sobre el kilómetro 000+600 de la carretera estatal 26 casi en el entronque con la federal 45 Norte, en el punto de acceso a la comunidad La Punta, en Cosío.

En el lugar fallecieron Sandra Lizbeth Santos Montes, de 32 años, y sus hijos Ashley R.S., de 11, y Dilan Ezequiel R.S., de solamente 4 años de edad.

Los tres tripulaban una motocicleta Italika FT200, en color rojo, y transitaban por la carretera 26, sobre el puente vehicular que libra la 45 Norte y que comunica hacia La Punta y Valle de las Delicias.

Al descender del mismo, Sandra Lizbeth disminuyó su velocidad para intentar dar vuelta a la izquierda, pero en esos momentos apareció en escena un camión torton, en color blanco, que iba a exceso de velocidad.

El pesado vehículo impactó por alcance la frágil motocicleta y derribó a sus tres ocupantes, sobre quienes pasó por encima y los mató de forma espantosa.

El operador del camión continuó su marcha para escapar.

Paramédicos del ISSEA arribaron al lugar y confirmaron las muertes de la mujer y sus dos hijos.

Oficiales de la Policía Estatal y de la Guardia Nacional, al intervenir en el accidente, realizaron la búsqueda del camión torton y su operador, pero no lo localizaron.

Los cuerpos sin vida de las tres víctimas fueron levantados por elementos de Servicios Periciales y trasladados al SEMEFO.