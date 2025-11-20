¡Inician juicio al vendedor de drogas “El Kiko”, que trabajaba para un grupo delictivo en Tepezalá!

AGUASCALIENTES, AGS.- Por el delito contra la salud en su modalidad de narcomenudeo en la hipótesis de posesión de narcótico con fines de comercio en la variante de venta, fue vinculado a proceso el presunto vendedor de drogas Salvador “N” alias “El Kiko”, que trabajaba para un grupo delictivo en el municipio de Tepezalá.

Oficiales de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de dicha cabecera lo detuvieron el jueves 13 de noviembre de este año en la comunidad El Refugio y le aseguraron 38 bolsas tipo ziploc etiquetadas con la leyenda de un grupo criminal y que contenían sustancia granulada al tacto, así como 14 bolsas del mismo tipo ziploc pero con polvo blanco.

“El Kiko” fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público y las sustancias analizadas por un perito químico forense del Instituto de Ciencias Forenses y Servicios Periciales, que determinó que se trataban de clorhidrato de metanfetamina (crystal) y cocaína.

El narcomenudista fue consignado ante una jueza de Control, que en la audiencia inicial calificó de legal su detención y le dictó el auto de vinculación a proceso por el delito mencionado.

Salvador fue encarcelado en el Centro Penitenciario Estatal Aguascalientes (CE.PE.ES.) ya que se le impuso la prisión preventiva justificada, con un plazo de un mes y 15 días para el complemento de la investigación.