AguascalientesNoticias

¡Inician juicio al vendedor de drogas “El Kiko”, que trabajaba para un grupo delictivo en Tepezalá!

Noticiero El Circo

AGUASCALIENTES, AGS.- Por el delito contra la salud en su modalidad de narcomenudeo en la hipótesis de posesión de narcótico con fines de comercio en la variante de venta, fue vinculado a proceso el presunto vendedor de drogas Salvador “N” alias “El Kiko”, que trabajaba para un grupo delictivo en el municipio de Tepezalá.

Oficiales de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de dicha cabecera lo detuvieron el jueves 13 de noviembre de este año en la comunidad El Refugio y le aseguraron 38 bolsas tipo ziploc etiquetadas con la leyenda de un grupo criminal y que contenían sustancia granulada al tacto, así como 14 bolsas del mismo tipo ziploc pero con polvo blanco.

El Kiko” fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público y las sustancias analizadas por un perito químico forense del Instituto de Ciencias Forenses y Servicios Periciales, que determinó que se trataban de clorhidrato de metanfetamina (crystal) y cocaína.

El narcomenudista fue consignado ante una jueza de Control, que en la audiencia inicial calificó de legal su detención y le dictó el auto de vinculación a proceso por el delito mencionado.

Salvador fue encarcelado en el Centro Penitenciario Estatal Aguascalientes (CE.PE.ES.) ya que se le impuso la prisión preventiva justificada, con un plazo de un mes y 15 días para el complemento de la investigación.

También te puede gustar

¡Niño de 3 años movió una camioneta y se estrelló contra una casa en Aguascalientes!

Noticiero El Circo

OBJETOS CON REPORTE DE ROBO FUERON RECUPERADOS EN EL MUNICIPIO DE CALVILLO

POLECIA 777

¡Niega PRD alianza con Nuevo Rumbo!

Noticiero El Circo