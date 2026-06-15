¡Inician proceso penal a dos detenidos tras brutal agresión en un bar en Plaza Castilla en Santa Anita!

AGUASCALIENTES, AGS.- La Fiscalía General del Estado de Aguascalientes obtuvo el auto de vinculación a proceso en contra de José Manuel “N” y Brayan “N” por su probable responsabilidad en el delito de lesiones dolosas calificadas con ventaja, luego de que un juez de Control considerara suficientes los datos de prueba presentados por el agente del Ministerio Público.

De acuerdo con la investigación, los hechos ocurrieron en un establecimiento tipo Billar Bar ubicado en Plaza Castilla, en el fraccionamiento Santa Anita, donde presuntamente ambos imputados arribaron al lugar y posteriormente agredieron a varias personas utilizando objetos punzocortantes.

Las indagatorias señalan que las víctimas sufrieron diversas lesiones en distintas partes del cuerpo, resultando una de ellas gravemente herida tras recibir un golpe en la cabeza.

La agresión generó la movilización inmediata de las corporaciones de seguridad y de los servicios de emergencia para brindar atención a los afectados.

Asimismo, dentro de los actos de investigación se estableció que tras la agresión los probables responsables intentaron darse a la fuga a bordo del vehículo en el que habían llegado al lugar; sin embargo, fueron identificados por testigos y perseguidos por elementos policiales, quienes lograron su detención.

Parte de los acontecimientos quedaron registrados en videograbaciones que fueron incorporadas a la investigación.

Una vez realizada la puesta a disposición de los detenidos, el agente del Ministerio Público integró los datos de prueba correspondientes a la carpeta de investigación y presentó el caso ante la autoridad judicial, acreditando la probable participación de ambos imputados en los hechos que se les atribuyen.

Tras valorar los argumentos de las partes, la jueza de Control resolvió vincular a proceso a José Manuel “N” y Brayan “N” por el delito de lesiones dolosas calificadas con ventaja, imponiéndoles la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y justificada.

Además, fijó un plazo de un mes para el cierre de la investigación complementaria.