¡Inician proceso penal por narcomenudeo a sujeto detenido en “Las Huertas”!

AGUASCALIENTES, AGS.- Con un auto de vinculación a proceso con prisión preventiva justificada fue resuelta la situación legal de un presunto vendedor de drogas detenido en la colonia Insurgentes.

Se trata de Iván “N”, que se encuentra recluido en el Centro Penitenciario Estatal Aguascalientes (CE.PE.ES.), enfrentando cargos por el delito contra la salud en la modalidad de narcomenudeo en la hipótesis de posesión de narcótico con fines de comercio en su variante de venta.

El domingo 1 de marzo de este año fue detenido por policías estatales en la avenida Convención, en “Las Huertas”, ya que al someterlo a una revisión le descubrieron entre sus pertenencias un envoltorio de plástico transparente tipo ziploc con cierre hermético que contenía sustancia granulada.

Además, en su vehículo hallaron otra bolsa con la misma sustancia.

El contenido resultó ser clorhidrato de metanfetamina, crystal, por lo que el agente del Ministerio Público le inició una carpeta de investigación y lo consignó ante el juez de Control.

El juzgador calificó de legal su detención y lo vinculó a proceso por el delito mencionado, con un plazo de un mes y 15 días para la investigación complementaria.