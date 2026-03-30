¡Jesús María pone en marcha estrategia integral de salud pública!

JESÚS MARÍA, AGS.- El presidente municipal de Jesús María, César Medina, encabezó la instalación del Comité Municipal Intersectorial de Salud, órgano encargado de coordinar y dar seguimiento a las acciones contempladas dentro del programa.

Agregó que esta estrategia tiene como eje central fortalecer la prevención, promover estilos de vida saludables y generar conciencia en la población sobre el cuidado de la salud física y emocional.

La titular de la Instancia de Salud, Rosa Isela Torres Valenzuela, informó que entre las principales problemáticas que serán atendidas destacan la presencia de animales en situación de calle, el dengue, la salud bucal, así como enfermedades crónicas como obesidad, diabetes e hipertensión, además de la atención al adulto mayor.

Para hacer frente a estos retos se impulsarán acciones específicas a través de programas como “Huellitas sin hogar”, “Todos contra el dengue”, “Boca sana”, “Vida sana”, “Vive sano, vive mejor” y “Cuidar para vivir mejor”, enfocados en distintos sectores de la población.

Cabe señalar que el municipio de Jesús María se posiciona como el primero en obtener la aprobación para implementar un programa integral de salud pública a nivel municipal.

Es así que con la puesta en marcha de este comité, el gobierno municipal busca consolidar una política pública de salud preventiva que impacte de manera directa en la calidad de vida de las y los habitantes.