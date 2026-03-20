¡Jesús María se llena de color y alegría con el desfile de primavera!

JESÚS MARÍA, AGS.- El municipio de Jesús María vivió una mañana llena de alegría con el desfile de primavera, en el que participaron más de 2 mil alumnos de preescolar, quienes llenaron las calles de color con creativos vestuarios alusivos a la temporada.

El desfile destacó por su colorido y el ambiente festivo que fortalece la convivencia familiar y el sentido de comunidad.

Niñas y niños, acompañados por docentes y padres de familia, recorrieron las principales calles luciendo creativos vestuarios inspirados en la temporada, con flores, mariposas, personajes y elementos alusivos a la naturaleza, contagiando de alegría a las familias que se dieron cita para presenciar el evento.

Al finalizar, los asistentes disfrutaron de un programa artístico que incluyó la presentación del mago Cris, así como la participación de las Guerreras K-Pop, que pusieron a bailar al público con su energía y talento.