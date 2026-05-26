¡Jornalero de Guerrero que asesinó a un presunto ladrón en Las Ánimas ya fue capturado!

AGUASCALIENTES, AGS.- Un jornalero originario del estado de Guerrero fue detenido en cumplimiento a una orden de aprehensión como presunto responsable de haber asesinado a un presunto ladrón durante un acto de linchamiento ocurrido en la comunidad Las Ánimas, en el municipio de Pabellón de Arteaga.

Se trata de Alberto “N” alias “El Beto”, quien está acusado por el delito de homicidio doloso calificado con ventaja en agravio de José Manuel Saucedo, que era conocido como “El Mezclas”.

“El Beto” fue identificado como el autor del crimen tras varias entrevistas a testigos, que señalaron a un grupo de jornaleros que no eran originarios de Aguascalientes que podrían estar implicados en el homicidio.

Tras su captura, Alberto trató de justificar el crimen debido a que había sido victima del robo de herramienta a manos del “Mezclas” y que al detectarlo cometiendo un nuevo robo decidió ir en su persecución y hacer justicia por propia mano.

El asesinato tuvo lugar el 13 de mayo en el cruce que forman las calles Lienzo Charro y Artículo 16 de la comunidad de Las Ánimas, en Pabellón de Arteaga.

No se ha informado si los demás jornaleros que participaron de la persecución del ladrón tendrán algún grado de participación en el crimen o solamente “El Beto” será el que pague por dicho homicidio.