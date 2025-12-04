¡Joven conductor perdió la vida tras volcadura de una camioneta en la carretera federal 54!

Foto: Archivo

ZACATECAS, ZAC.- Sobre la carretera federal 54 se registró la volcadura de una camioneta, por lo que su conductor, un joven de aproximadamente 27 años de edad, perdió la vida de manera instantánea.

El accidente tuvo lugar este jueves, minutos antes de las cuatro de la madrugada, en dicha vialidad, en los carriles con dirección a Villanueva.

Al desplazarse por la carretera, a la altura de la comunidad Las Chilitas, el operador perdió el control del volante por causas desconocidas, lo que originó que la unidad de motor se volcara.

El vehículo quedó recostado sobre su toldo y el joven salió eyectado de la cabina.

Al sitio acudieron paramédicos de la Cruz Roja, que valoraron al operador y confirmaron su muerte.

La escena fue resguardada por oficiales de la Guardia Nacional de carreteras, que realizaron el peritaje respectivo para determinar las causas del accidente.

Por último, el cuerpo del fallecido fue levantado por elementos de Servicios Periciales y trasladado al SEMEFO.