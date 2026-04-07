¡La mujer que llegó al Hospital Tercer Milenio con una bebé sin vida en una mochila sigue bajo investigación!

Resultados de los estudios de patología son clave para resolver la situación legal de la madre de la menor sin vida

El caso está siendo atendido de manera prioritaria por la Fiscalía Especializada en Delitos Sexuales y de Violencia de Género

AGUASCALIENTES, AGS.- La Fiscalía General del Estado mantiene bajo investigación el caso de la mujer que se presentó en las instalaciones del Hospital Tercer Milenio llevando el cuerpo sin vida de una bebé dentro de una mochila en color negro.

En entrevista, el doctor Manuel Alonso García informó que el caso está siendo atendido de manera prioritaria por la Fiscalía Especializada en Delitos Sexuales y Violencia de Género, con el fin de determinar si existe responsabilidad penal por parte de la progenitora.

Actualmente, el Instituto de Ciencias Forenses realiza estudios especializados para esclarecer dos puntos críticos:

1.- causa de muerte: determinar si la bebé nació con signos vitales o si se trató de un fallecimiento fetal

2.- maltrato infantil: investigar si existen antecedentes o señales de violencia previa que apunten a un homicidio o negligencia grave

“Dependemos totalmente de los resultados de patología y las diligencias complementarias para fincar o deslindar responsabilidades”, señaló el fiscal.

Se espera que para la próxima semana la Fiscalía cuente con los dictámenes necesarios para judicializar el caso y determinar la situación jurídica de la mujer involucrada.