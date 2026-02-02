¡La subestación de bomberos y paramédicos en V.N.S.A. logró reducir significativamente los tiempos de respuesta a emergencias!

Los tiempos de respuesta se redujeron a entre 4 y 7 minutos

AGUASCALIENTES, AGS.- La Coordinación Municipal de Protección Civil informa que la apertura de la subestación de bomberos y paramédicos en el fraccionamiento Villas de Nuestra Señora de la Asunción ha permitido reducir significativamente los tiempos de respuesta a emergencias para poner a salvo la vida de las personas.

El titular de Protección Civil Municipal, José Gabino Vázquez Vega, explicó que a un año de haberse inaugurado la Subestación V.N.S.A. se han reducido significativamente los tiempos de respuesta a entre 4 y 7 minutos, en este sentido explicó que anteriormente las unidades de emergencia salían desde la Base Central ubicada en avenida Aguascalientes esquina avenida Tecnológico, haciendo más de 17 minutos de trayecto y debían de atravesar la avenida Siglo XXI para atender reportes en el nororiente.

Agregó que con la ubicación estratégica de esta base se da atención a más de 17 fraccionamientos cercanos, principalmente como Villas de Nuestra Señora de la Asunción con sus 4 estaciones, Anexo Palomino Dena, Florida I y II, Cumbres I, II y III, Loma Dorada I y II, Pintores Mexicanos, Pensadores Mexicanos, Villa Teresa, Constitución, Soberana Convención, San José de Pozo Bravo y Montebello Della Stanza, entre otros.

Vázquez Vega dio a conocer que la integración de esta base operativa reafirma el compromiso con la población y permite brindar servicios prehospitalarios y de bomberos más oportunos y eficaces.

Finalmente recordó que está a disposición el número de la subestación en Villas de Nuestra Señora de la Asunción 449 688 98 66, ubicada en calle Fernán González Eslava esquina Rogelio Galindo de la Torre en el fraccionamiento Villas de Nuestra Señora de la Asunción, para atender reportes.