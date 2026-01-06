¡Lesionados mujer y menor de edad tras fuerte choque en el bulevar La Campesina!

SOMBRERETE, ZAC.- Un camión de volteo sin control impactó una camioneta en la que viajaban una mujer y un menor de edad, que resultaron lesionados y fueron trasladados a un hospital para su atención médica.

El accidente se registró la tarde del lunes 5 de enero sobre el bulevar La Campesina, en el municipio de Sombrerete.

Las primeras investigaciones realizadas por las autoridades revelaron que el camión se hallaba al interior de un terrero de una comercializadora de arena cuando repentinamente presentó una falla mecánica y se quedó sin frenos.

El pesado vehículo, sin control alguno, salió del lugar, brincó los carriles de la vialidad señalada y terminó sobre la lateral, donde impactó la camioneta en la que viajaban las dos víctimas y la cual quedó semi-volcada.

De hecho, estuvo a punto de terminar dentro de una ferretería.

Testigos reportaron el accidente a los servicios de emergencia, por lo que al lugar acudieron paramédicos de la Coordinación Municipal de Protección Civil para el auxilio de la fémina y el menor de edad, a quienes movilizaron al hospital para su atención.

Oficiales de la Dirección Municipal de Seguridad Pública y de la Dirección de Policía Vial Preventiva tomaron conocimiento del percance y solicitaron el apoyo de unas grúas para retirar los vehículos implicados.