¡Llama Tere Jiménez a sumar esfuerzos a favor del cuidado del medio ambiente!

AGUASCALIENTES, AGS.- La gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez, llamó a la sociedad en su conjunto a sumar esfuerzos a favor del cuidado del medio ambiente y de los recursos naturales, especialmente del agua, por ser un elemento esencial para preservar la vida.

“Esta es una tarea de todos; queremos que la gente sea socialmente responsable, porque solamente unidos, con ganas, energía y voluntad, podemos cristalizar los proyectos y alcanzar nuestros sueños”, sostuvo.

En el marco de la Feria Ambiental y de la conmemoración del Día Mundial del Agua, a celebrarse el próximo 22 de marzo, Tere Jiménez reiteró su compromiso con la recuperación, conservación y dignificación de los espacios naturales, por lo que aseguró que seguirá impulsando acciones para lograr los objetivos propuestos.

Leo Montañez, presidente municipal de Aguascalientes, destacó la responsabilidad y el impulso del Gobierno del Estado y del Municipio de Aguascalientes para transformar entornos como arroyos y ríos para brindar a las familias espacios para jugar, hacer deporte y convivir sanamente.

Como parte del evento, la gobernadora hizo un reconocimiento al señor José Luis Gallardo Anguiano por su labor constante y comprometida a favor del Arroyo La Hacienda en la zona norte de la ciudad capital, generando un impacto positivo en la comunidad.

“Gracias, Tere Jiménez, por apoyar este proyecto desde que eras alcaldesa. El cuidado del medio ambiente es responsabilidad de todos y tenemos que seguir trabajando juntos, sociedad y gobierno, para recuperar más espacios como este”, precisó Gallardo Anguiano.

Aldo Axel Rodríguez Benítez, titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable del Municipio de Aguascalientes (SEMADESU), destacó la visión, la voluntad y la conjunción de esfuerzos para rescatar los cauces naturales; dijo que para lograrlo, desde la dependencia a su cargo se promueven entre la población hábitos de cuidado ambiental que dejen una huella verde en el entorno.

En la Feria Ambiental, donde participaron niñas y niños de diferentes planteles escolares, se llevaron a cabo algunas actividades infantiles para promover el cuidado del medio ambiente, además de que se realizó la donación de plantas y árboles.

En el evento que se realizó en el Arroyo La Hacienda, en el norte de la ciudad capital, también estuvieron presentes el diputado local Salvador Alcalá Durán; Sarahi Macías Alicea, secretaria de Sustentabilidad, Medio Ambiente y Agua del Estado de Aguascalientes; el exgobernador Luis Armando Reynoso Femat; y el presbítero Salvador Saucedo Serna.