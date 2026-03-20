¡Localizaron muerto a un hombre con cinco días desaparecido en el arroyo Piedras Negras, en Asientos!

Fiscalía investiga si murió por ahogamiento o por complicaciones derivadas del consumo crónico de alcohol

ASIENTOS, AGS.- Un hombre que tenía cinco días desaparecido fue encontrado sin vida dentro del arroyo Piedras Negras, en la cabecera municipal de Asientos, lo que movilizó a cuerpos de emergencia y a personal de la Fiscalía General del Estado.

Cerca de las 11:30 horas del jueves 19 de marzo el servicio de emergencias 911 recibió el reporte de un ciudadano identificado como Mario “N”, quien informó sobre la presencia de una persona tirada dentro del cauce, a la altura del rancho El Suspiro.

Elementos de la Policía Municipal acudieron al sitio y confirmaron el hallazgo.

Indicaron que en una canaleta de agua se encontraba un hombre recostado boca arriba y sin signos vitales.

Vestía playera de manga larga color negro, pantalón de mezclilla negro y botas en color café claro.

Minutos después llegó al lugar la señora María de Jesús “N”, quien identificó al occiso como su esposo, de nombre Rubén, de 57 años de edad y vecino de la misma cabecera municipal.

La mujer señaló que su esposo era alcohólico consuetudinario y que desde hacía cinco días no sabían nada de él.

Los policías acordonaron la zona y notificaron al Ministerio Público para que diera fe de los hechos.

Personal de la Fiscalía General del Estado arribó al sitio y los agentes ministeriales iniciaron las diligencias correspondientes.

Peritos de la Dirección General de Investigación Pericial aseguraron indicios y realizaron el levantamiento del cuerpo, que fue trasladado al SEMEFO para determinar la causa de la muerte.

Como parte de las primeras líneas de investigación, la Fiscalía analiza si el fallecimiento ocurrió por ahogamiento o por complicaciones asociadas al consumo crónico de alcohol.