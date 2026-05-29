¡Localizaron sin vida a taxista desaparecido en Calera tras más de 4 años de búsqueda!

CALERA, ZAC.- El jueves 28 de mayo, familiares y amigos dieron el último adiós a Daniel Tinajero Álvarez, operador del taxi número 15 en Calera, quien permanecía desaparecido desde el 18 de enero de 2022.

Daniel fue privado de la libertad mientras realizaba sus labores como trabajador del volante, apenas un día después de que también fueran reportados como desaparecidos sus compañeros taxistas Carlos Hernández Robles y Francisco Castro Vallín, quienes hasta el momento continúan sin ser localizados.

Después de cuatro años y cuatro meses de incertidumbre, la familia de Daniel finalmente pudo confirmar su localización mediante pruebas de ADN realizadas a restos encontrados recientemente durante búsquedas encabezadas por colectivos.

Aunque sus seres queridos hoy ya conocen su destino, el dolor permanece, pues aseguran que nunca imaginaron recibirlo de esta manera.

Por el momento, las autoridades mantienen bajo reserva el lugar exacto y las condiciones en las que fueron localizados los restos, debido a que las investigaciones continúan en curso.

Trascendió qué su cuerpo fue hallado la semana pasada, dentro de una fosa clandestina en territorio del municipio de Fresnillo, pero hay un total hermetismo por parte de las autoridades en dar a conocer las circunstancias en las que fue hallado el chofer del auto de alquiler.