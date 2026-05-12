¡Localizaron sin vida a un adulto mayor reportado como desaparecido en Cotorinas!

Familiares señalaron que el hombre padecía una fuerte depresión

AGUASCALIENTES, AGS.- La tarde del domingo 10 de mayo fue localizado sin vida el señor Raúl “N”, de 70 años de edad, quien contaba con un reporte de desaparición desde el viernes 8 de mayo.

El hallazgo ocurrió en la carretera estatal 69, kilómetro 00+300, frente a la embotelladora Coca-Cola, en la comunidad de Cotorinas, Aguascalientes.

De acuerdo con información recabada, Raúl atravesaba por un cuadro de depresión derivado de la falta de empleo.

El último contacto con su familia ocurrió el viernes 8 de mayo, cuando salió por la mañana de su domicilio con la intención de buscar trabajo.

A pesar de que sus familiares intentaron acompañarlo él insistió en acudir solo, retirándose en su camioneta Chevrolet Tornado, en color blanco y con placas de circulación de Aguascalientes.

Al no regresar, se interpuso la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General del Estado, activándose una ficha de búsqueda.

La ubicación de la camioneta descrita fue posible gracias a las labores de inteligencia del Grupo Mercurio del C5i.

Tras dar seguimiento a las cámaras de seguridad, el personal logró detectar la unidad alrededor de las 13:00 horas del domingo 10 de mayo en el punto referido de la carretera 69.

Tras el arribo de las autoridades al lugar para verificar el vehículo lo encontraron solo y al rastrear la zona hallaron a Raúl “N” sin vida suspendido de la rama de un árbol con una cuerda amarrada al cuello.

Ante esta situación, el agente del Ministerio Público acudió para dar fe de los hechos.

Paralelamente, el personal de Servicios Periciales y agentes del Grupo de Homicidios de la Policía de Investigación Criminal trabajaron en la escena para realizar el levantamiento de los indicios correspondientes.

Finalmente, el cuerpo del hombre fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense para la práctica de la necropsia de ley.