¡Los dos guardias de seguridad que robaron la Notaría Pública número 23 fueron vinculados a un segundo proceso penal!

AGUASCALIENTES, AGS.- Un segundo proceso penal enfrentan en prisión los dos guardias de seguridad privada detenidos al intentar saquear la Notaría Pública número 56, ya que la Fiscalía General del Estado logró demostrar que fueron ellos los que atracaron la Notaría Pública número 23 en el fraccionamiento Los Bosques, de donde se llevaron alrededor de 290 mil pesos que se encontraban en una caja fuerte.

Los acusados Jorge “N”, de 41 años, y Jimmy “N”, de 18, recluidos en el Centro Penitenciario Estatal Aguascalientes (CE.PE.ES.), enfrentan cargos por el delito de robo calificado en agravio de la notaría 23, cuyo titular es Gerardo Dávila Díaz de León.

El martes 17 de marzo de este año, alrededor de las 00:17 horas, ambos llegaron a dicha notaría, ubicada en el 123 de la calle Andes Apeninos casi esquina con avenida Universidad, en Los Bosques, al norte de la ciudad, a bordo del auto-patrulla a su cargo, un Chevrolet Onix, modelo 2023, en colores blanco y negro, rotulada con la razón social “LOCSA Seguridad Privada” y con placas de circulación SPC-469-B del Estado de Nuevo León.

Los guardias dañaron las chapas de tres puertas de acceso y el cristal de la puerta principal para poder acceder al inmueble.

También dañaron una pared donde se encontraba el mecanismo de cerradura.

Ya en el interior se dirigieron a una oficina donde se hallaba una caja fuerte, la cual dañaron para abrirla y extraer los 290 mil pesos, con los que se dieron a la fuga.

Jorge y Jimmy, en el coche-patrulla, se trasladaron a la Notaría Pública número 56, cuyo titular, Herberto Ortega Jiménez, fue procurador general de Justicia del Estado durante el sexenio del gobernador Luis Armando Reynoso Femat, ubicada en el 134-A de la calle Montes Himalaya casi esquina con avenida Universidad y Monte Everest, también en Los Bosques.

En este lugar también causaron algunos daños para ingresar, pero fueron descubiertos a través de las cámaras de vigilancia por Adrián, hijo del titular de la notaría, que los reportó a las autoridades y oficiales de la Policía Municipal los capturaron antes de que consumaran el robo.

Los guardias quedaron a disposición del agente del Ministerio Público, que los consignó ante un juez de Control, que les dictó el primer auto de vinculación a proceso y la prisión preventiva justificada por el delito de robo calificado en grado de tentativa en agravio de la notaría 56.

Durante las investigaciones realizadas por la Fiscalía se comprobó que los dos guardias fueron los que atracaron la notaría 23, por lo que fueron imputados y el juez de Control les decretó el segundo auto de vinculación a proceso y la prisión preventiva justificada por robo calificado, con un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.